В Армении прокомментировали предстоящую трёхстороннюю встречу в Москве

На предстоящей трёхсторонней встрече в Москве не планируется подписание документов относительно решения вопроса Нагорного Карабаха или других территориальных вопросов, заявила пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян.

По её словам, для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поиск тел погибших и судьба пропавших без вести.

«Без решения этих вопросов и существенного прогресса будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку дня, и армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи», — написала она в Facebook.

В Кремле анонсировали трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана 11 января, стороны планируют рассмотреть ход урегулирования в Карабахе и вопросы оказания помощи жителям районов.

Российский лидер Владимир Путин проведёт отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В ночь на 10 ноября 2020 года Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Как отмечал Путин, соглашение по Карабаху последовательно реализуется.