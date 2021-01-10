В Армении прокомментировали предстоящую трёхстороннюю встречу в Москве
- Reuters
По её словам, для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поиск тел погибших и судьба пропавших без вести.
«Без решения этих вопросов и существенного прогресса будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку дня, и армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи», — написала она в Facebook.
В Кремле анонсировали трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана 11 января, стороны планируют рассмотреть ход урегулирования в Карабахе и вопросы оказания помощи жителям районов.
Российский лидер Владимир Путин проведёт отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
В ночь на 10 ноября 2020 года Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Как отмечал Путин, соглашение по Карабаху последовательно реализуется.