«Брала на себя обязанность осуществить мирное разведение сторон»: Путин рассказал о роли России в заявлении по Карабаху

Россия в Карабахе взяла на себя обязанность осуществить мирное разведение сторон и выступила в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном, заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что текст соглашения о прекращении огня готовился совместно с лидерами Армении и Азербайджана, поскольку это, по сути, была договорённость между двумя сторонами.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва при заключении соглашения по Нагорному Карабаху выступала только в роли посредника, а также взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон.

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», — заявил российский лидер в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Путин добавил, что текст соглашения они готовили вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договорённость между двумя сторонами», — сказал он.

Наряду с этим президент высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Путин отметил, что Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха.

«Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», — сказал президент.

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При этом Путин подчеркнул, что условия Договора о коллективной безопасности не наделяли Россию правом вмешиваться в боевые действия. Российский лидер обратил внимание на то обстоятельство, что на территорию Армении никто не покушался, тогда как соглашение ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора.

В то же время президент подчеркнул, что Россия в полной мере выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

«Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала всё, чтобы этого не было», — отметил Путин.

Ранее в Ереване состоялась встреча представителей ряда российских ведомств с руководством республики. По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров отметил, что армянская сторона заявила о своей приверженности соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как отметил министр, премьер Армении Никол Пашинян и президент страны Армен Саркисян подчеркнули, что заявление по Карабаху помогло решить серьёзнейшие проблемы и спасти жизни.

«И они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь», — отметил Лавров.

В свою очередь, глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что положения заявления выполняются успешно и это демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской сторон положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Напомним, что 10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год.

Кроме того, в регион направились специалисты МЧС России. Российское ведомство намерено увеличить численность своих сотрудников в Нагорном Карабахе и в ближайшие дни направит туда сводную группировку спасателей в составе 75 специалистов и 13 единиц техники. Ранее в ведомстве также заявили о планах расширить контингент за счёт психологов.

Ранее представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в регион, по данным учётного центра республики, за пять дней вернулись 25 тыс. человек. Об этом на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном рассказал президент НКР Араик Арутюнян.

«Поток в Арцах, возвращение наших соотечественников идёт достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек (это по данным нашего учётного центра)», — сказал Арутюнян. По его словам, процесс продолжается.

Представитель миротворческой миссии, в свою очередь, рассказал, что на дороге между НКР и Арменией сохраняется спокойная обстановка.

«Всё спокойно, люди перевозят семьи, детей, возвращаются с вещами, могут чувствовать себя в безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя миссии, интенсивность движения на участке дороги Ереван — Степанакерт значительно увеличилось по сравнению с первыми днями.