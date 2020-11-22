В НКР заявили, что в Карабах за 5 дней вернулись 25 тысяч человек
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«Поток в Арцах, возвращение наших соотечественников идёт достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек (это по данным нашего учётного центра)», — сказал Арутюнян.
Видеокадры встречи армянский премьер выложил на своей странице в Facebook.
По словам карабахского лидера, процесс продолжается.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высоко отметил усилия Турции и России в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.