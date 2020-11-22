В НКР заявили, что в Карабах за 5 дней вернулись 25 тысяч человек

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учётного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тыс. человек.
В НКР заявили, что в Карабах за 5 дней вернулись 25 тысяч человек
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Поток в Арцах, возвращение наших соотечественников идёт достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек (это по данным нашего учётного центра)», — сказал Арутюнян.

Видеокадры встречи армянский премьер выложил на своей странице в Facebook.

По словам карабахского лидера, процесс продолжается. 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высоко отметил усилия Турции и России в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

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