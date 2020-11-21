Эрдоган отметил усилия Турции и России в урегулировании в Карабахе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высоко отметил усилия Турции и России в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет», — приводит его слова на форуме Галифакса по международной безопасности РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Турция никогда не скрывала своей поддержки Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте.

Он также заявил о праве Азербайджана выбирать себе любого союзника.