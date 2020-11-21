Эрдоган отметил усилия Турции и России в урегулировании в Карабахе

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высоко отметил усилия Турции и России в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
Эрдоган отметил усилия Турции и России в урегулировании в Карабахе
  • Reuters

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет», — приводит его слова на форуме Галифакса по международной безопасности РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Турция никогда не скрывала своей поддержки Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте.

Он также заявил о праве Азербайджана выбирать себе любого союзника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить