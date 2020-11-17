Путин прокомментировал позицию Турции по Карабаху

Короткая ссылка
Турция никогда не скрывала своей поддержки Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.
Путин прокомментировал позицию Турции по Карабаху
  • РИА Новости

«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе — это геополитическое последствие развала Советского Союза.

Также Путин отметил право Азербайджана выбирать себе любого союзника.

По его словам, с точки зрения международного права в Нагорном Карабахе Азербайджан возвращал территории, которые Баку и мировое сообщество считали азербайджанскими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить