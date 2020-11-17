Путин прокомментировал позицию Турции по Карабаху
- РИА Новости
«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе — это геополитическое последствие развала Советского Союза.
Также Путин отметил право Азербайджана выбирать себе любого союзника.
По его словам, с точки зрения международного права в Нагорном Карабахе Азербайджан возвращал территории, которые Баку и мировое сообщество считали азербайджанскими.