Путин отметил право Азербайджана выбирать себе любого союзника

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С точки зрения международного права в Нагорном Карабахе Азербайджан возвращал территории, которые Баку и мировое сообщество считали азербайджанскими, отметил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что «никто — даже Армения — не признал независимость Карабаха».
Путин отметил право Азербайджана выбирать себе любого союзника
  • РИА Новости

«Никто — даже Армения — не признал независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал (Азербайджан), да и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин добавил, что Азербайджан, как суверенное государство, «вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным».

Ранее Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха.

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