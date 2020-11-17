Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха

Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос окончательного определения статуса Нагорного Карабаха пока не урегулирован, сохраняется его статус-кво.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ.

«Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», — отметил Путин.

Он добавил, что этот вопрос предстоит решить будущим руководителям и участникам этого процесса.

«Если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не рассматривает возможность предоставления особого статуса Нагорному Карабаху.