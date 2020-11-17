Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха
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Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ.
«Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», — отметил Путин.
Он добавил, что этот вопрос предстоит решить будущим руководителям и участникам этого процесса.
«Если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», — подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не рассматривает возможность предоставления особого статуса Нагорному Карабаху.