Алиев исключил возможность особого статуса Нагорного Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не рассматривает возможность предоставления особого статуса Нагорному Карабаху.
Алиев исключил возможность особого статуса Нагорного Карабаха
  • Reuters

«Ни о каком особом статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях», — приводит Интерфакс слова Алиева.

Ранее Алиев посетил перешедшие под контроль Азербайджана Физулинский и Джебраильский районы в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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