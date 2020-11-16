Алиев посетил перешедшие под контроль Азербайджана районы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил перешедшие под контроль республики Физулинский и Джебраильский районы в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает новостное агентство Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«16 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобождённых от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.