Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня
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«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, контроль за соблюдением режима ведётся российскими миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и ещё девяти — в северной.
Вместе с этим он добавил, что в Лачинском коридоре действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.