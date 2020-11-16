Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, контроль за соблюдением режима ведётся российскими миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и ещё девяти — в северной.

Вместе с этим он добавил, что в Лачинском коридоре действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.