Лавров прокомментировал ситуацию со статусом Карабаха

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будут понятны, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.
Лавров прокомментировал ситуацию со статусом Карабаха
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

По его словам, российская сторона предполагает, что статус Карабаха будет определяться в зависимости от того, какие действия необходимо предпринимать, чтобы помочь восстановить там этноконфессиональное согласие, как это было долгие годы до войны.

«Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал всё это время находиться на этой территории», — сказал Лавров.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

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