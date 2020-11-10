Песков: в заявлении по Карабаху не уточняется его статус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.
Песков: в заявлении по Карабаху не уточняется его статус
  • Reuters

«Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что прекращение войны в Нагорном Карабахе является победой Армении и Азербайджана.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Кремль опубликовал полный текст заявления.

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