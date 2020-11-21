Пашинян надеется на углубление оборонного сотрудничества с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества с Россией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Пашинян заявил, что в Армении во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе чувствовали поддержку России, и выразил слова благодарности.

«Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время, мы надеемся, что в этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества», — заявили в кабмине.

Пашинян также отметил, что в регионе изменилась военно-политическая ситуация.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Ереван.