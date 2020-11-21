Лавров: Армения заявила о приверженности соглашению по Карабаху

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встречах российской делегации с армянской стороной было уделено главное внимание выполнению заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
Лавров: Армения заявила о приверженности соглашению по Карабаху
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Главное внимание уделили задачам, связанным с обеспечением чёткого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения», — заявил Лавров по итогам визита российской делегации в Ереван.

Лавров отметил, что все признали, что реализация положений заявления — это безальтернативный путь урегулирования ситуации.

«Было подчёркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, стороны подтвердили решимость сделать всё, чтобы заявление продолжало работать.

Как передаёт РИА Новости, Лавров отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент страны Армен Саркисян отметили, что заявление по Карабаху помогло решить серьёзнейшие проблемы и спасти жизни.

«И они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь», — отметил Лавров.

Ранее Пашинян назвал важным присутствие российских миротворцев в Карабахе.

Также сообщалось, что Лавров провёл встречу с президентом Армении.

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