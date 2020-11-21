Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского Министерства иностранных дел.

МИД опубликовал фотографию со встречи Лаврова и Саркисяна.

«Сергей Лавров с президентом Армении», — говорится в подписи к фотографии.

Ранее Лавров заявил, что российская межведомственная делегация в ходе визита в Ереван обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества.