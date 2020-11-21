Лавров назвал темы переговоров делегации России с властями Армении
- РИА Новости
Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров — Армении, Азербайджана и Российской Федерации — от 9 ноября», — сказал Лавров.
По его словам, заявление положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки, в том числе гуманитарной.
Глава МИД России добавил, что российские миротворцы «активно занимаются выполнением этой договорённости, включая оказание гуманитарного содействия».
«Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров уточнил, что центр будет работать на удовлетворение нужд гражданского населения и восстановление гражданской инфраструктуры.
Также будут обсуждены текущие вопросы экономического взаимодействия двух стран и взаимодействия в сфере энергетики.
Ранее Лавров прибыл в Армению в составе российской межведомственной делегации.