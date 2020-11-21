Лавров назвал темы переговоров делегации России с властями Армении

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская межведомственная делегация в ходе визита в Ереван обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества. 
Лавров назвал темы переговоров делегации России с властями Армении
  • РИА Новости

Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров — Армении, Азербайджана и Российской Федерации — от 9 ноября», — сказал Лавров.

По его словам, заявление положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки, в том числе гуманитарной.

Глава МИД России добавил, что российские миротворцы «активно занимаются выполнением этой договорённости, включая оказание гуманитарного содействия».

«Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования», — приводит его слова РИА Новости. 

Лавров уточнил, что центр будет работать на удовлетворение нужд гражданского населения и  восстановление гражданской инфраструктуры.

Также будут обсуждены текущие вопросы экономического взаимодействия двух стран и взаимодействия в сфере энергетики.

Ранее Лавров прибыл в Армению в составе российской межведомственной делегации.

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