Лавров назвал темы переговоров делегации России с властями Армении

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская межведомственная делегация в ходе визита в Ереван обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества.

Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров — Армении, Азербайджана и Российской Федерации — от 9 ноября», — сказал Лавров.

По его словам, заявление положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки, в том числе гуманитарной.

Глава МИД России добавил, что российские миротворцы «активно занимаются выполнением этой договорённости, включая оказание гуманитарного содействия».

«Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров уточнил, что центр будет работать на удовлетворение нужд гражданского населения и восстановление гражданской инфраструктуры.

Также будут обсуждены текущие вопросы экономического взаимодействия двух стран и взаимодействия в сфере энергетики.

Ранее Лавров прибыл в Армению в составе российской межведомственной делегации.