«Главная задача — не допустить кровопролития»: Шойгу рассказал о целях российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Главная задача России в Нагорном Карабахе — не допустить кровопролития. Об этом в ходе визита в Армению заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который также посетил Ереван, отметил важность решения гуманитарных вопросов в регионе. Позднее главы ведомств отправились в Баку, где провели переговоры с руководством Азербайджана. Лавров сообщил, что Москва отмечает попытки подвергнуть сомнению договорённости, достигнутые лидерами трёх стран 9 ноября, но выразил уверенность, что они не увенчаются успехом.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал недопущение кровопролития главной задачей России в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Напомним, 21 ноября ряд глав российских ведомств посетили Армению и Азербайджан. Помимо Сергея Шойгу, визиты совершили глава МИД Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе визита в Ереван Шойгу отметил, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха и развернули 23 наблюдательных пункта, а также обеспечивают возвращение беженцев в их дома.

«В будущем ожидается большая работа, на этот раз, надеюсь, по налаживанию мирной жизни в Карабахе. Конечно, наша главная задача — не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим, и мы, безусловно, намерены её выполнить», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в регионе и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимоотношений двух стран.

«Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации... Времена были непростыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась», — отметил Пашинян.

Также по теме «Режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами»: Путин оценил работу российских миротворцев в Карабахе Владимир Путин оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, отметив, что они помогли остановить кровопролитие в регионе....

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян также высоко оценил действия российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается. Что касается данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, откровенно скажу: так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», — отметил он.

В ходе встречи Шойгу подчеркнул, что главным для региона остаётся неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации, и попросил своего армянского коллегу организовать за этим строгий контроль. Глава Минобороны обратил внимание, что теперь на первый план в регионе выходят вопросы, касающиеся медицины, транспорта, энергетики и продовольствия, в связи с чем в Ереван прибывает делегация, занимающаяся невоенными делами.

«Наша с вами задача — обеспечить их безопасную работу», — добавил Шойгу.

Сергей Лавров, выступая перед журналистами, сообщил, что в ходе переговоров всеми сторонами была признана безальтернативность договорённостей по Карабаху от 9 ноября, принятых лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Армянские руководители — мы встречались также с президентом Армении: и он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьёзнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы эта договорённость выполнялась и впредь», — рассказал министр.

«Было подчёркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми», — сказал Лавров.

В ходе встречи с Николом Пашиняном Сергей Лавров также подчеркнул, что на первом месте у России остаётся решение гуманитарных вопросов в регионе.

Он также сообщил, что ранее поговорил с руководством ЮНЕСКО и призвал их к более инициативным шагам по сохранению культурного наследия в Нагорном Карабахе. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что организации системы ООН также проявят интерес к решению гуманитарных проблем в регионе.

Визит делегации России в Баку

В ходе визита в Азербайджан Сергей Лавров провёл встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым. Министр рассказал, что азербайджанской стороной также были подтверждены актуальность и безальтернативность трёхстороннего соглашения по урегулированию в Карабахе, «позволившего остановить кровопролитие».

«Документ полностью отвечает интересам и азербайджанского, и армянского населения этого региона», — сказал Лавров по завершении переговоров в Баку.

Министр добавил, что и Москва, и Баку осознают необходимость «создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения».

Вместе с тем глава МИД заявил, что Россия отмечает попытки подвергнуть сомнению достигнутые договорённости, но выразил уверенность, что они не увенчаются успехом. Он подчеркнул, что главной задачей в ситуации с нагорнокарабахским конфликтом было не допустить гибели людей, вернуться к мирной жизни и сделать возможным сосуществование различных религий и культур.

В свою очередь, Ильхам Алиев в ходе встречи с Сергеем Шойгу приветствовал размещение российской миротворческой миссии в Карабахе. Президент страны также выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за усилия по деэскалации ситуации в регионе.

«Я считаю этот документ (соглашение о прекращении огня. — RT) очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности президенту Владимиру Владимировичу Путину, выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Накануне Сергей Шойгу сообщил, что в Нагорном Карабахе завершилось развертывание российского миротворческого контингента. Министр напомнил, что в регион были переброшены 1960 человек и 552 единицы техники. Российские военные провели очистку Лачинского коридора от взрывоопасных предметов и уничтоженной военной техники, обеспечив безопасное движение гражданского транспорта.

В Минобороны России также сообщили, что Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян подписали в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе. Министры отметили важность работ по обнаружению и обмену военнопленных, заложников, без вести пропавших, а также тел погибших военнослужащих.

Сергей Шойгу также сообщил, что в Карабах на сегодняшний день вернулись уже почти семь тысяч беженцев.

«Я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать», — отметил российский министр.

РИА Новости

© Максим Блинов

В свою очередь в МЧС сообщили, что вторая колонна ведомства с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Степанакерт. Первая колонна прибыла в город днём 21 ноября.

«Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, сотрудники МЧС продолжают оценивать состояние повреждённых зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. Специальным транспортом в регион доставляются строительные материалы для восстановления домов пострадавшего населения, добавили в ведомстве.

Вместе с тем миротворческая миссия России начала доставлять воду в три населённых пункта Аскеранского района, где пересохли колодцы.

«В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Это не разовая акция, мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды», — заявил офицер продовольственного управления Дмитрий Пашкин.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о готовности российских медиков обеспечить помощь пострадавшим в результате боевых действий в регионе. Глава ведомства пояснил, что после мино-взрывных травм и ожогов могут развиваться осложнения, из-за которых пострадавшим может потребоваться определённая психологическая поддержка.

«Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня», — сказал Мурашко на встрече с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном.