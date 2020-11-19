«Для решения комплекса задач»: в Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

В Нагорном Карабахе по поручению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу были сформированы пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Режим прекращения огня в регионе полностью соблюдается, сообщили в российском миротворческом контингенте. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись 1199 беженцев.

В Нагорном Карабахе были сформированы пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.

«По указанию Министра обороны РФ Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе, в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы 5 центров», — говорится в сообщении центра.

Там уточнили, что речь идёт о центрах гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), транспортного, медицинского и торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования доставлено в Карабах самолётами Военно-транспортной авиации, с 20 ноября оно приступит к выполнению своих обязанностей.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3 тысячи. Российские миротворцы также сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными.

«Патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана», — рассказал Игорь Конашенков.

В свою очередь заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе Алексей Полюхович сообщил, что режим прекращения огня в регионе полностью соблюдается.

«Обстановка на постах спокойная», — цитирует его РИА Новости.

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что сотрудники МЧС России в Карабахе оценивают степень повреждения зданий, а также составляют список необходимых для местных жителей вещей. Он отметил, что беженцы возвращаются в разрушенные и аварийные дома, в которых нет отопления.

Накануне в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Газдиев также рассказал о ситуации в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах. Он отметил, что по дороге запрещён провоз любого оружия, в том числе военными Армении и Азербайджана — их осматривают для недопущения ситуаций, которые могли бы привести к эскалации. Он также рассказал, что российские военные перед открытием коридора смогли очистить дорогу от разбитой техники и неразорвавшихся боеприпасов, сделав её безопасной для проезда беженцев.

С местными жителями, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, поговорили сотрудники видеоагентства RT Ruptly.

«Когда началась война, наши дети на передовой, нас другие перевезли в город Каджаран. С города Каджарана с деревни одна семья нас содержала один месяц. Вдруг нашего парня на три дня отпустили с поста, приехал сюда, взял комнату в этом интернате. Со своей женой, с его тремя детьми, и я — мы переселились сюда. Но имея по одному комплекту одежды. Мы ничего не успели взять с собой с нашей деревни», — рассказала одна из местных жительниц Аня Сарванц.

Беженцы в Нагорном Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным высоко оценил эффективность миротворческой миссии РФ в Карабахе. Стороны также заявили о важности скоординированной работы российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста при поиске и обмене пленными, заложниками, без вести пропавшими и телами погибших.

Также по теме «Было запрошено дополнительное разрешение»: Совфед одобрил размещение российских военных в Нагорном Карабахе Совет Федерации дал согласие на использование российских Вооружённых сил в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Как пояснил...

«Тоноян ещё раз выразил соболезнования в связи гибелью военнослужащих РФ в результате уничтожения азербайджанскими ВС российского Ми-24 над территорией Армении», — отметили в Минобороны.

Тем временем, католикос (верховный патриарх. — RT) всех армян Гарегин II направил Владимиру Путину послание, в котором поблагодарил президента России за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе. Он высоко оценил усилия российских властей по прекращению боевых действий и установлению стабильности в регионе. В частности, Гарегин II отметил, что размещение российских миротворцев помогло обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк.

«Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы», — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в регионе, сообщила, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе. Она обратила внимание, что Россия фиксирует «информационное замалчивание, попытки искажения того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху».

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сожаление тем фактом, что в его контактах за последние дни с американскими и французскими коллегами по теме Нагорного Карабаха «явно проскальзывает уязвленное самолюбие» со стороны партнёров.

«К сожалению, в политике часто преобладает стремление «сверкнуть», проявить какую-то быструю инициативу, «сорвать внутриполитический куш», укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое лидерство и так далее. Это прискорбно», — резюмировал министр в интервью RT.