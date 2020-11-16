«Акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов»: Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе телефонной беседы президенты подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, в частности, возвращения беженцев в свои дома, восстановления инфраструктуры и сохранения христианских храмов и монастырей. На фоне этих событий российские военные рассказали о работе миротворческой миссии в Карабахе. Согласно последним данным, военнослужащие проводят разминирование, освобождая путь для возвращения беженцев.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал Макрону о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.

«Лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.

В состоявшемся 14 ноября разговоре с Алиевым Путин отметил, что в возвращаемых Азербайджану районах Карабаха расположены христианские храмы и монастыри, и призвал обеспечить их сохранность и деятельность.

«Президент Азербайджана проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — добавили в Кремле.

Текущая обстановка в Карабахе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведётся круглосуточный мониторинг обстановки», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, миротворцы мониторят ситуацию на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и ещё девяти — в северной. Наряду с этим в Лачинском коридоре действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

Ранее стало известно, что миротворцы проводят разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах. Как пояснил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович, дорогу очищают от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

«Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения миротворческого контингента ведут инженерную разведку и разминирование дорог по всему Нагорному Карабаху.

Днём ранее командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».

Он отметил, что «соглашения, подписанные главами трёх государств, которые вступили в силу с 00:00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объёме».

«Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал Мурадов 14 ноября.

Напомним, что 10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

Согласно указу Владимира Путина, ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год. Численность группировки российских миротворцев в регионе должна составлять 1960 военных.

Кроме того, Минобороны России приступило к созданию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Центру предстоит решать вопросы возвращения беженцев и восстановления инфраструктуры региона, а также помогать Азербайджану и Армении в их взаимодействии с международными гуманитарными организациями.

Центр также будет отвечать за обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Карабаха, пострадавшим от военных действий.