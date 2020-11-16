Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — цитирует ТАСС Пашиняна.

Ранее Пашинян сказал, что решение по совместному заявлению о Нагорном Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно. Также он заявил, что если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, то под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.