Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Путин рассказал коллеге о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.

Главы государств подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня соблюдался.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.