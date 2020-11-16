Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- РИА Новости
Как отмечается, Путин рассказал коллеге о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.
Главы государств подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.
Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня соблюдался.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.