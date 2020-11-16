Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

Как отмечается, Путин рассказал коллеге о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.

Главы государств подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня соблюдался.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

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