Ещё 20 самолётов с российскими миротворцами прибыли в Ереван

Ещё 20 военно-транспортных самолётов с российскими миротворцами и вооружением прибыли на аэродромы Еревана, сообщили в Минобороны России.

«Очередные 18 самолётов Ил-76 и два самолёта Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах Еревана», — приводит сообщение ТАСС.

В Армению было доставлено 58 единиц техники, включая бронетранспортёры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы.

Накануне два самолёта Ан-124 «Руслан» доставили в Ереван около 30 миротворцев, а также десять бронетранспортёров БТР-82А.

Всего в Нагорный Карабах доставлено более 800 военнослужащих и почти 120 единиц техники.