В Минобороны рассказали о ходе отправки миротворцев в Карабах

Короткая ссылка
Более 800 военнослужащих и почти 120 единиц военной техники доставлено самолётами Ил-76 Минобороны России в Нагорный Карабах.

«Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолёторейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, восемь вертолётов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что после разгрузки на аэродроме Эребуни военнослужащим предстоит преодолеть трёхсоткилометровый марш в район сосредоточения населённого пункта Горис.

Ранее на официальном сайте Минобороны России появился раздел под названием «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить