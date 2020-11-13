В Минобороны рассказали о ходе отправки миротворцев в Карабах

Более 800 военнослужащих и почти 120 единиц военной техники доставлено самолётами Ил-76 Минобороны России в Нагорный Карабах.

«Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолёторейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, восемь вертолётов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что после разгрузки на аэродроме Эребуни военнослужащим предстоит преодолеть трёхсоткилометровый марш в район сосредоточения населённого пункта Горис.

Ранее на официальном сайте Минобороны России появился раздел под названием «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе».