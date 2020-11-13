На сайте Минобороны появился раздел о российских миротворцах в Карабахе

Раздел под названием «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе» появился на официальном сайте Минобороны России.

Отмечается, что посетители раздела смогут познакомиться с актуальными новостными и мультимедийными материалами, а также с инфографикой.

Кроме того, здесь будут публиковаться материалы с брифингов представителей руководящего состава военного ведомства.

Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня.