Минобороны России сообщило о начале разминирования Лачинского коридора

Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович.

«Происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.

Отмечается, что подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог по всему Нагорному Карабаху.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».