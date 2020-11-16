Минобороны России сообщило о начале разминирования Лачинского коридора

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Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович.
Минобороны России сообщило о начале разминирования Лачинского коридора
  • РИА Новости

«Происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.

Отмечается, что подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог по всему Нагорному Карабаху.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».

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