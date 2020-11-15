Миротворцы контролируют ситуацию в Карабахе на 18 постах

Российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности, сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, всего с 10 ноября выполнено уже 118 самолёто-рейсов, развёртывание сил продолжается.

«В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре», — пояснили в министерстве.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, отметили там.

«В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной», — подчеркнули в министерстве.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».