Ещё 475 жителей вернулись в Степанакерт в сопровождении миротворцев

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Ещё 475 жителей вернулись в свои дома в Степанакерте в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев, сообщили в Минобороны России.
Ещё 475 жителей вернулись в Степанакерт в сопровождении миротворцев
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт. В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек», — приводит сообщение ТАСС.

14 ноября первые девять автобусов с около 250 беженцами прибыли в Степанакерт после развёртывания российского миротворческого контингента.

В Нагорный Карабах вылетела оперативная группа МЧС России из 30 человек для оказания необходимой помощи гражданскому населению.

Минобороны России также приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования для обеспечивания безопасного возвращения беженцев в Карабах.

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