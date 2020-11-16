Ещё 475 жителей вернулись в Степанакерт в сопровождении миротворцев

Ещё 475 жителей вернулись в свои дома в Степанакерте в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев, сообщили в Минобороны России.

«15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт. В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек», — приводит сообщение ТАСС.

14 ноября первые девять автобусов с около 250 беженцами прибыли в Степанакерт после развёртывания российского миротворческого контингента.

В Нагорный Карабах вылетела оперативная группа МЧС России из 30 человек для оказания необходимой помощи гражданскому населению.

Минобороны России также приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования для обеспечивания безопасного возвращения беженцев в Карабах.