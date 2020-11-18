«Было запрошено дополнительное разрешение»: Совфед одобрил размещение российских военных в Нагорном Карабахе

Совет Федерации дал согласие на использование российских Вооружённых сил в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дополнительное разрешение Совета Федерации было запрошено в связи с продолжительностью и масштабностью миротворческой миссии. В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские миротворцы продолжают работу по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

Совет Федерации дал согласие на использование российских Вооружённых сил в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооружённых сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой», — говорится в постановлении Совфеда.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дополнительное разрешение Совета Федерации было запрошено в связи с продолжительностью и масштабностью миротворческой миссии.

Он напомнил, что в 2015 году было принято постановление Совета Федерации об использовании российских военных за рубежом, «которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений».

«Но учитывая, что впереди у нас пятилетний срок (миротворческой миссии в Карабахе. — RT), который может потом продлеваться при необходимости, учитывая масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение», — пояснил Песков.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские миротворцы продолжают работу по круглосуточному мониторингу и контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

«В северной зоне ответственности выставлено одиннадцать наблюдательных постов и двенадцать — в южной. Изменения расположения постов и зон ответственности отражены на карте. В Степанакерте развернут командный пункт российского контингента миротворческих сил, с которого осуществляется управление миротворческой операцией», — рассказал он на брифинге.

Карта Минобороны РФ

Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Патрули российского миротворческого контингента и военной полиции обеспечивают безопасное движение гражданского автотранспорта по автодороге через Лачинский коридор до Степанакерта.

«В соответствии с достигнутыми договорённостями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста», — добавил представитель ведомства.

В свою очередь, официальный информационный центр Карабаха сообщил, что власти непризнанной республики занимаются перевозкой имущества жителей девяти сел, которые переходят под контроль Азербайджана.

«В эти дни при участии властей принимаются меры по перевозке имущества более 2 тыс. жителей Мартакертского района, 400 жителей Аскеранского района и около 800 хозяйств населённого пункта Акна, обеспечению переселённых лиц жильем и другими средствами», — говорится в сообщении на странице инфоцентра в Facebook.

Российские миротворцы в Карабахе

Накануне президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев был готов ещё в октябре прекратить боевые действия в Карабахе, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение. Российский лидер отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счёт шёл на часы.

Напомним, 10 ноября вступило в силу соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно достигнутым договорённостям, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Численность группировки российских миротворцев в регионе должна составлять 1960 военных.

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Замглавы МИД России Андрей Руденко уточнил, что вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Карабахе сейчас не стоит. Он пояснил, что их численность определена соответствующим заявлением трёх президентов. Руденко также выразил надежду, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в регионе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения.

Помимо этого, стало известно, что министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и достигли договорённости в случае необходимости заключить трёхстороннее соглашение в гуманитарной сфере с участием Баку.

«Министр обороны Армении поблагодарил своего коллегу за быстрое и эффективное развёртывание миротворческого подразделения, а также за организацию процесса поиска и обмена тел погибших военнослужащих, пленных, заложников и без вести пропавших», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что некоторые западные страны пытаются вновь спровоцировать эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе.

Согласно данным службы, уточнил Нарышкин, ряд стран «через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённости о прекращении огня». Он добавил, что США и их партнёры по НАТО раздосадованы тем, что боевые действия удалось остановить при посредничестве Москвы, что, «по сути, обнулило их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья».

«Ни Вашингтон, ни «единая Европа» не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его демонтажа они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжёлый военный конфликт», — отметил он.