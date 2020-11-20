«Режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами»: Путин оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Владимир Путин оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, отметив, что они помогли остановить кровопролитие в регионе. Президент напомнил, что российские военнослужащие сопровождают возвращающихся домой беженцев, а также приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты. Командующий миротворческими силами РФ в Карабахе Рустам Мурадов сообщил, что режим прекращения огня в регионе не нарушается, а отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями контингента на местах.

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что оперативно проведённое разминирование позволило установить надёжную связь в регионе, а развёртывание миротворческих сил помогло остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

«Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась», — отметил Путин в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Президент напомнил, что российские военнослужащие сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты.

Путин также сообщил о договорённости с Арменией и Азербайджаном, согласно которой в обе страны в ближайшее время будет направлена российская межведомственная делегация, в которую войдут руководители ряда министерств.

«Её задача — рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трёхстороннего заявления от 9 ноября, включая, конечно же, и гуманитарную проблематику», — пояснил Путин.

РИА Новости

© Арам Нерсесян

Российский лидер особенно подчеркнул, что стороны, пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху, должны понимать, что альтернативой этому документу является только война.

«И если, не дай бог, это произойдёт, то кровь пострадавших будет на их руках — тех, кто пытается торпедировать эту договорённость. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчёт», — добавил он.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул важность подключения международных организаций к усилиям по восстановлению мирной жизни в регионе, таких как Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию.

«Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причём как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО», — отметил российский лидер.

В ходе совещания командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов сообщил, что режим прекращения огня в регионе не нарушается. Он уточнил, что происходят отдельные мелкие инциденты, которые урегулируются представителями миротворческого контингента на местах.

Мурадов уточнил, что российский контингент в зоне миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана. По его словам, территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности — «Север» и «Юг».

«В зоне «Север» выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне «Юг», Лачинском коридоре — второй батальон на 12 постах», — отметил командующий.

Управление миротворческим контингентом ведется с командного пункта в Степанакерте, добавил он.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв заявил, что ведомство намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе. Он также рассказал, что в регион будут направлены психологи.

Помимо этого, Соловьёв передал представителю полевой миссии Международного комитета Красного Креста Паскалю Ханту и представителям Азербайджана список пропавших без вести во время вооружённого конфликта в регионе.

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Карабах отправятся две автомобильные колонны с гуманитарной помощью: «Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения».

Группировка ведомства совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причинённый ущерб, осматривая поврежденные здания в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте.

Он подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

«В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что за сутки в Карабах вернулись более 1300 беженцев.

«С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 4400 жителей Нагорного Карабаха», — рассказал представитель ведомства.

Конашенков отметил, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

В свою очередь, корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что в мечети Агдама впервые за 27 лет провели молитву. Он напомнил, что город официально перешёл под контроль Азербайджана.

Представители миротворческой миссии России встретились на территории Агдама с представителями Азербайджана и обсудили вопрос порядка передачи района под контроль Баку.

«Строго в соответствии с достигнутыми главами трёх государств — России, Азербайджана и Армении — договорённостями Агдамский район с сегодняшнего дня передаётся азербайджанской стороне», — рассказал начальник штаба Российского военного контингента Андрей Волков.

Он уточнил, что подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию района.

«Роль российского миротворческого контингента — обеспечить безопасность гражданского населения, в строгом соответствии с соглашениями обеспечить вывод армянских подразделений с территории — они уже выведены — и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооружённых сил», — рассказал Волков.

Тем временем в МИД РФ сообщили, что в ближайшие дни российская межведомственная делегация посетит Армению и Азербайджан. Детали визита пока не раскрываются, передаёт РИА Новости.

Напомним, 10 ноября вступило в силу соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно достигнутым договорённостям, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Как сообщали в Минобороны, численность группировки российских миротворцев в регионе должна составлять 1960 военных.