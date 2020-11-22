МЧС России направит сводную группировку спасателей в Карабах

МЧС России в ближайшие дни направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей в составе 75 специалистов и 13 единиц техники.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что продолжается прибытие дополнительных сил и средств.

Отправка спасателей и техники в Карабах запланирована на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.