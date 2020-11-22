МЧС России направит сводную группировку спасателей в Карабах
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Об этом информирует пресс-служба министерства.
«На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что продолжается прибытие дополнительных сил и средств.
Отправка спасателей и техники в Карабах запланирована на ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.