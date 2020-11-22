МЧС России направит сводную группировку спасателей в Карабах

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МЧС России в ближайшие дни направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей в составе 75 специалистов и 13 единиц техники. 
МЧС России направит сводную группировку спасателей в Карабах
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что продолжается прибытие дополнительных сил и средств. 

Отправка спасателей и техники в Карабах запланирована на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.

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