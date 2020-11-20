МЧС России планирует увеличить численность сотрудников в Карабахе

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МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.
МЧС России планирует увеличить численность сотрудников в Карабахе
  • ©МЧС России

Об этом заявил руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв.

«Будет происходить наращивание группировки (МЧС России в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать», — цитирует его ТАСС.

20 ноября в Нагорном Карабахе начал работу межведомственный центр гуманитарного реагирования, расположенный в Степанакерте.

По данным МЧС России, в 43 населённых пунктах Нагорного Карабаха в результате боевых действий уничтожено более 280 зданий, всего повреждения получили 2,5 тыс. зданий.

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