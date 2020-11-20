МЧС: более 280 объектов в Нагорном Карабахе полностью уничтожены

Специалисты МЧС России выявили, что в 43 населённых пунктах Нагорного Карабаха в результате боевых действий уничтожено более 280 зданий, всего повреждения получили 2,5 тыс. зданий.

Об этом ТАСС сообщил руководитель оперативной группы ведомства в регионе Игорь Кутровский.

«По состоянию на 20 ноября обследованы 43 населённых пункта, в которых более 2,5 тыс. объектов получили повреждения различной степени, из них полностью уничтожены 280», — сказал он.

20 ноября в Нагорном Карабахе начал работу межведомственный центр гуманитарного реагирования, расположенный в Степанакерте.

Также в Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими миротворцами и техникой, направленными для участия в миротворческой операции в регионе.