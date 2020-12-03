В Нагорном Карабахе прокомментировали присутствие миротворцев из России

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Расширение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, заявил в интервью РИА Новости советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
В Нагорном Карабахе прокомментировали присутствие миротворцев из России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России», — сказал Бабаян.

Он отметил, что, таким образом, нарушение режима прекращения огня уже будет иметь политические последствия.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.

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