В Нагорном Карабахе прокомментировали присутствие миротворцев из России

Расширение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, заявил в интервью РИА Новости советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России», — сказал Бабаян.

Он отметил, что, таким образом, нарушение режима прекращения огня уже будет иметь политические последствия.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.