В Нагорном Карабахе прокомментировали присутствие миротворцев из России
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- РИА Новости
«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России», — сказал Бабаян.
Он отметил, что, таким образом, нарушение режима прекращения огня уже будет иметь политические последствия.
27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.