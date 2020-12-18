Российские миротворцы провели урок безопасности для школьников Нагорного Карабаха
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Участниками образовательного мероприятия стали более 80 детей из средних и старших классов, а также их родители.
Была проанализирована классификация взрывоопасных предметов, а также изучены действия, которые следует предпринять при столкновении с опасностью, включая оказание медпомощи пострадавшим.
По сообщениям газеты «Известия», 17 декабря в Нагорный Карабах прибыли три вагона с гуманитарной помощью.