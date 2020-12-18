Российские миротворцы провели урок безопасности для школьников Нагорного Карабаха

Короткая ссылка
Военные российского Центра гуманитарного разминирования провели урок для детей из школы №1 в городе Чартар Аскеранского района, целью которого являлось обучение правилам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Российские миротворцы провели урок безопасности для школьников Нагорного Карабаха
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Участниками образовательного мероприятия стали более 80 детей из средних и старших классов, а также их родители.

Была проанализирована классификация взрывоопасных предметов, а также изучены действия, которые следует предпринять при столкновении с опасностью, включая оказание медпомощи пострадавшим.

По сообщениям газеты «Известия», 17 декабря в Нагорный Карабах прибыли три вагона с гуманитарной помощью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить