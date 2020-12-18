Российские миротворцы провели урок безопасности для школьников Нагорного Карабаха

Военные российского Центра гуманитарного разминирования провели урок для детей из школы №1 в городе Чартар Аскеранского района, целью которого являлось обучение правилам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Участниками образовательного мероприятия стали более 80 детей из средних и старших классов, а также их родители.

Была проанализирована классификация взрывоопасных предметов, а также изучены действия, которые следует предпринять при столкновении с опасностью, включая оказание медпомощи пострадавшим.

По сообщениям газеты «Известия», 17 декабря в Нагорный Карабах прибыли три вагона с гуманитарной помощью.