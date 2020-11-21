«Они не увенчаются успехом»: Лавров о попытках подвергнуть сомнению договорённости по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров провёл в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Министр сообщил, что в ходе переговоров была подтверждена безальтернативность трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, которое способствовало долгосрочному урегулированию ситуации в регионе. RT вёл прямую трансляцию.