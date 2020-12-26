«Только по решению народа»: Пашинян заявил о готовности уйти в отставку с поста премьер-министра Армении

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если такое решение примет народ республики. Премьер высказал мнение, что в сложившейся ситуации необходимо провести внеочередные парламентские выборы. В то же время он отметил, что готов продолжить исполнять свои обязанности, если руководство страны вернёт доверие населения. Ранее в Ереване прошла очередная акция протеста оппозиции, в ходе которой демонстранты призывали к отставке Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку. По его словам, в стране необходимо провести внеочередные парламентские выборы. Глава правительства республики отметил, что покинет свой пост только в том случае, если такое решение примет армянский народ.

В то же время Пашинян выразил готовность продолжить выполнять свои полномочия премьер-министра «в эти непростые времена», если руководство республики вернёт доверие населения.

«Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов», — добавил Пашинян.

Премьер также обратился к политическим силам Армении с предложением провести выборы в 2021 году.

Кроме того, по мнению главы армянского правительства, оппозиция, требовавшая его отставки, не смогла заручиться поддержкой широких народных масс. Пашинян утверждает, что, несмотря на наличие у оппозиционных сил финансовых средств и доступа к медийным платформам, а также «огромных организационных возможностей», в том числе в вопросе проведения акций протестов, митингов и демонстраций, число их сторонников «снизилось до минимума».

«Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу беспечно относиться к должности главы правительства, которую я получил по воле народа», — заключил Пашинян.

Между тем в пятницу, 25 декабря, в Ереване в очередной раз прошли акции протеста. Противники премьера вновь требовали его отставки. Демонстранты перекрыли центральный проспект Баграмяна в армянской столице, где расположены резиденция президента и здание парламента.

Как сообщает Sputnik Армения, участники сегодняшних акций скандировали такие лозунги, как «Никол, уходи», «Никол — предатель» и «Армения без Никола». Оппозиция сообщила о 34 задержанных в ходе демонстрации. Днём ранее в столице Армении также прошёл митинг, были задержаны около 80 человек.

Напомним, что акции протеста в Армении начались в ноябре вскоре после заключения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

Согласно достигнутым договорённостям, стороны конфликта прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и проводят обмен пленными. Также договор предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Кроме того, Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Сам Пашинян неоднократно комментировал соглашение по Карабаху. В частности, он говорил, что на подписании договора настаивала армия, так как «ресурс был исчерпан».

«Решение по совместному заявлению о Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно, в критической ситуации на поле боя», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Позднее он также заявил, что подписал соглашение, поскольку этот шаг позволил сохранить то, что армянские войска «могли бы не удержать». Пашинян тогда уточнил, что при продолжении военных действий была большая вероятность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего «в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат».

Ещё в начале массовых акций протеста в Ереване президент Армении Армен Саркисян заявил, что проведение внеочередных парламентских выборов в Армении неизбежно.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — заявил глава государства. Его обращение было опубликовано на официальном сайте президента Армении.

По словам Саркисяна, единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов.

«Управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — говорится в заявлении президента.

Кроме того, он рассказал, что встречался с представителями различных сфер общественной и политической жизни.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.