«Реальную помощь оказала только Россия»: глава Демпартии Армении — о конфликте в Карабахе и отношениях с Москвой

Лидер Демократической партии Армении, экс-советник президента республики Арам Саркисян в интервью RT поделился своим взглядом на события в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван должен установить с Москвой «особые отношения» и начать борьбу с западными НКО, которые пытаются «оторвать» республику от России. Также, по мнению политика, Армении и Азербайджану необходимо признать, что текущей осенью в Карабахе «произошла трагедия и слом прежней системы отношений».

— Арам Гаспарович, как вы относитесь к миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе?

— Это однозначно помогло остановить кровопролитие. Безусловно, миротворческая миссия России была необходима. Правда, она могла бы состояться раньше, если бы руководство Армении вовремя обратилось к Москве. Повод для этого был очень серьёзный ещё в середине октября из-за появления боевиков.

Сейчас Россия стала гарантом безопасности местного населения. Жители Нагорного Карабаха, естественно, очень рады российским войскам. И дело не только в том, что прекратилась война. Миротворцы оказывают гуманитарную, материальную и моральную помощь. Местные жители прекрасно ладят с миротворцами и очень благодарны им.

—Как вы оцениваете трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе?

— Совместное заявление от 9 ноября было совершенно неожиданным для граждан. Оно стало для Армении шоком. Сейчас, когда остановлено кровопролитие и введены российские миротворцы, никто из здравомыслящих людей пересматривать его, конечно, не намерен. И в обозримом будущем оно будет выполняться. Однако я могу точно сказать, что в Армении с ним мало кто согласен.

Мы опасаемся, что в рамках трёхстороннего соглашения будет создан Мегринский коридор — может быть построена дорога, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. В результате данная магистраль будет находиться под юрисдикцией Баку.

Также необходимо убирать из региона боевиков, которые в перспективе могут представлять опасность и для Северного Кавказа России.

Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян

© Sputnik / Asatur Yesayants

Конечно, нынешняя власть негативно повлияла на отношения Армении и России. Возможно, новое руководство рассмотрит возможность интеграции с Москвой.

Российская Федерация должна получить статус союзника, с которым у Еревана будут совершенно особые, абсолютно доверительные отношения с максимальным сопряжением интересов.

В этом ключе как раз могут быть приняты поправки в соглашение по Карабаху. При этом я повторюсь — о пересмотре и отказе от документа речь не идёт.

— Нынешнего премьера Армении нередко обвиняют в связях с организациями Сороса. Во время событий весны 2018 года он действительно выступал с прозападными лозунгами. Правда, придя к власти, он скорректировал свой курс в отношении Москвы. Как вы считаете, не стали ли события в Карабахе отчасти результатом его внешнеполитической ориентации?

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— За два с половиной года пребывания у власти Пашинян не предпринял никаких действий по развитию отношений с Россией. Взять хотя бы его кадровую политику, которая противоречила союзническим отношениям с РФ.

Мы не утверждаем, что Армения должна замкнуться и никого не видеть, кроме Москвы. Нужно учитывать, что в мире десятимиллионная армянская диаспора: три миллиона в России, остальные — в других странах. Естественно, что Ереван будет сотрудничать с зарубежными государствами.

Однако эти отношения должны развиваться таким образом, чтобы не вредить развитию диалога с Россией. Если мы возьмём на вооружение именно этот подход к своим союзническим обязательствам, то, думаю, никто не будет спрашивать о политической ориентации Пашиняна и любого другого лидера Армении.

Вообще на сегодняшний день и Армении, и Азербайджану требуется новое руководство. Оба лидера довели ситуацию до трагедии.

Заметьте, что ни одна сторона конфликта не приводит реальное число потерь. Я уверен, что счёт идёт на тысячи. И Алиев должен ответить перед своим народом за огромное количество погибших.

С обеих сторон нужны люди, которые будут вести разговор совершенно иного качества. Если мы хотим восстановить отношения с азербайджанским народом и жить в мире, то без смены руководства, на мой взгляд, не обойтись. Армении и Азербайджану необходимо осмыслить случившееся и признать, что произошла трагедия и слом прежних отношений.

— Нельзя не упомянуть о том, что сейчас против Пашиняна поднялось множество политических сил и часть армянского общества. Улица требует его отставки, хотя два с половиной года назад она же фактически привела его к власти. Складывается впечатление, что в Армении законные демократические процедуры порой отходят на второй план.

— Ничего без причины не бывает . Для «цветных революций» должна быть создана почва. Как произошло, что народ вышел на улицы и пошёл за популистом? Причина — в полном неприятии народом предыдущей власти.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер Армении Никол Пашинян

© Минобороны России

— Нет ли у вас ощущения, что в армянском обществе наблюдаются сильные реваншистские настроения? Видите ли вы в этом опасность? Могут ли на этой волне прийти к власти радикальные националистические силы?

— Я нормально воспринимаю тот перехлёст эмоций, который сейчас наблюдается в Армении. Я вижу, что в российском политологическом сообществе есть мнение, что в республике могут победить какие-то ультранационалисты... Поймите, у армян сильна историческая память. Все люди в Армении сегодня очень озабочены проблемой безопасности государства, и это вовсе не национализм.

Однако внутренняя ситуация должна быть управляемой. Иначе не избежать разгула «соросовских» организаций, которые бесконтрольно работают в Армении последние 20—25 лет. Они воспитали целое поколение людей.

Армении требуется команда профессионалов и технократов, понимающих важность особых отношений с Россией. Посмотрите, как ведут себя западные организации: они работают вне зависимости от того, что говорят власти и оппозиция. Нашим странам необходимо противодействовать этим силам.

— Вы упомянули про западные НКО, которых в Армении множество. Также в Ереване находится внушительное по численности посольство Соединённых Штатов. Чем вызван столь значительный интерес Запада и, в частности, Вашингтона к Армении?

— Армянский народ был всегда настроен на дружественные и серьёзные отношения с Россией. Именно народ, а не власти, считает Россию главным союзником. Даже сегодня, несмотря на разные точки зрения, которые звучат в Армении, ничего по существу не поменялось.

Недавние соцопросы показывают, что 85% граждан Армении называют Россию главным союзником. В конце концов, такой выбор подсказывает армянскому народу его историческая память.

Западу очень важно оторвать Ереван от Москвы, чтобы оголить её южные рубежи. По сути, этому мешает только Армения.

Естественно, что на решение этой задачи были брошены значительные ресурсы, включая НКО. Методичная работа с нашей молодёжью стартовала почти сразу после распада СССР. Я помню, как американцы начали вывозить наших лучших детей на учёбу в школы, колледжи и университеты США.

Они прекрасно понимали, что работа с гражданами среднего возраста и старшим поколением не даст желаемого результата. И кое-чего американцы добились. Например, их «воспитанники» сейчас в правительстве, в парламенте, в правящей партии Армении. Это результат системной, методичной работы. Хорошо, что эффект от американского влияния был всё-таки сглажен крепкими семейными традициями.

— Не секрет, что у Еревана были определённые надежды на помощь Франции. На днях Пашинян призвал президента Франции Эммануэля Макрона признать Карабах. Достаточную ли, на ваш взгляд, помощь Париж оказывает Степанакерту и Еревану?

— Реальную помощь Армении оказала, оказывает и продолжит оказывать только Россия. Она — гарант мира и безопасности в регионе.

Я говорю это не для красного словца. Другие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в число которых входит Франция, со своей стороны могли бы более скрупулёзно подходить к решению текущих вопросов. Конечно, Армении нужно воспользоваться тем, что Франция, допустим, признает Карабах. Правда, насколько я понимаю, это может произойти лишь на уровне сената.

Российский миротворец и местный житель Карабаха

© Минобороны России

— Почему сама Армения до сих пор не признала Нагорно-Карабахскую республику? В своём недавнем интервью российским СМИ Владимир Путин неоднократно напоминал об этом.

— Я бы хотел пояснить, что формирование Нагорно-Карабахской республики (НКР) проходило согласно закону Советского Союза от 3 апреля 1990 года о порядке выхода из состава СССР. Пользуясь теми правами, которые давал этот документ, Нагорный Карабах заявил, что остаётся в СССР и выходит из состава республики (Азербайджана. — RT), которая как раз объявила о своей независимости (соответствующая декларация была принята Баку 30 августа 1991 года. — RT).

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С точки зрения права в действиях Карабаха не было никаких нарушений. Да, карабахский конфликт стал особенным. Ни по одному другому инциденту не создавалась Минская группа ОБСЕ с сопредседателями в лице России, США и Франции.

Конечно, перед Арменией встал вопрос о признании независимости НКР, но считалось, что если Ереван пойдёт на это, то переговорный процесс потеряет смысл.

Другое дело, что во время войны, которая недавно произошла, Карабах действительно нужно было признавать. И то, что это не было сделано, можно списать на недальновидность нынешней власти. Более того, Армения была обязана сразу признать Карабах, как только начались боевые действия.

Ранее, будучи депутатом парламента, я призывал признать легитимность властей Карабаха. Это позволило бы провести референдум о статусе республики. Но единой позиции в Армении по столь важному вопросу не было.

— Как мы говорили выше, безопасность региона обеспечивается российскими миротворцами. Их мандат распространяется на пять лет с возможностью пролонгации. На ваш взгляд, как долго могут находиться российские «голубые каски» вКарабахе?

— Совершенно точно, что они будут находиться ближайшие пять лет. Скорее всего, по истечении этого периода пребывание миротворцев будет пролонгировано. И оно должно продлеваться до тех пор, пока между двумя народами не установятся добрососедские отношения, исчезнет вероятность войны и вмешательства других акторов. Я уверен, что в этом интересы России и Армении полностью совпадают.