Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов

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Учитывая сложившуюся ситуацию, проведение внеочередных парламентских выборов в Армении неизбежно. Об этом заявил армянский лидер Армен Саркисян.
Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов
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«Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — заявил глава государства.

По его словам, единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов.

«До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — говорится в заявлении президента.

Кроме того, он рассказал, что встречался с представителями различных сфер общественной и политической жизни.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что решил уволить главу МИД Зограба Мнацаканяна.

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