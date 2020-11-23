«Угрозы жизни нет»: российский военный пострадал при взрыве мины в Карабахе

В Нагорном Карабахе при взрыве мины пострадал российский офицер. В Минобороны рассказали, что военнослужащего доставили в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет. В результате инцидента погиб один азербайджанский офицер, ещё четыре сотрудника МЧС Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Взрыв мины произошёл во время поиска тел погибших в ходе конфликта в Карабахе — в российском оборонном ведомстве отметили, что созданные для выполнения этой задачи совместные группы уже более недели эффективно действуют в регионе.

Российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, он доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военных в составе российских миротворцев, представителей Вооружённых сил Азербайджана, МЧС Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста искала тела погибших в Тертерском районе.

«В районе населённого пункта Мадагиз при проведении работ произошёл взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погиб один азербайджанский офицер, ещё четыре сотрудника МЧС Карабаха получили ранения различной степени тяжести.

Российского военного доставили в госпиталь в Баку, где ему оказывают медицинскую помощь. Жизни четырёх карабахских спасателей также ничто не угрожает, сообщили в Госслужбе по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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В Министерстве обороны РФ пояснили, что совместные группы, созданные по инициативе командования российскими миротворческими силами для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, уже более недели работают слаженно и эффективно.

«Все найденные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе. Отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда направились в НКР для разминирования местности, дорог и других объектов.

Начальник инженерной службы воинского контингента России подполковник Павел Паутов рассказал, что на первом этапе военные будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где позднее развернут стационарные посты российского воинского контингента.

Отмечается, что гуманитарное разминирование производится по заявкам администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, что 10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год. Наряду с этим в регион направлены специалисты МЧС России.

Согласно последним данным, за минувшие сутки более 2,3 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — приводит его слова ТАСС.

Конашенков также рассказал, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян высоко оценил вклад России в восстановление мира в регионе и её усилия по достижению соглашения о прекращении огня. Он также выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за посредничество в стабилизации ситуации.

«Мы выражаем благодарность России и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе», — написал Арутюнян в Facebook.

Он отметил, что прибывшие в регион российские миротворцы содействуют в стабилизации ситуации в Карабахе и обеспечивают безопасность возвращающихся беженцев.

«По приказу министра обороны России (Сергея Шойгу. — RT) для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе межведомственного центра гуманитарного реагирования будет дополнительно сформировано ещё пять центров», — сообщил лидер НКР.

Он также поблагодарил Путина за усилия по защите памятников историко-культурного наследия и религиозных объектов на территории Карабаха.