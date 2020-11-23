Лидер Карабаха поблагодарил Россию за содействие в окончании войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян высоко оценил вклад России в прекращение огня и восстановление мира в регионе и выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за посредничество в стабилизации ситуации.

«Мы выражаем благодарность России и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе», — написал Арутюнян в Facebook.

Он отметил, что прибывшие в регион российские миротворцы содействуют в стабилизации ситуации в Карабахе и обеспечивают безопасность возвращающихся беженцев.

«По приказу министра обороны России (Сергея Шойгу. — RT) для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования будет дополнительно сформировано ещё пять центров», — сообщил лидер НКР.

Он также поблагодарил Путина за усилия по защите памятников историко-культурного наследия и религиозных объектов на территории Карабаха.

Ранее Путин заявил, что для России разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно с точки зрения как внутренней безопасности, так и внешней политики и экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.