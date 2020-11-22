Путин рассказал о роли России в заявлении по Карабаху
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«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», — цитирует президента РИА Новости.
Путин добавил, что текст соглашения они готовили вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договорённость между двумя сторонами», — сказал он.
Ранее президент Азербайджана назвал трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.
Премьер-министр Армении заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.