Российский военный пострадал при взрыве мины в Карабахе

Российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, он доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военных в составе российских миротворцев, Вооружённых сил Азербайджана, МЧС Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста осуществляла поиск погибших в Тертерском районе.

«В районе н. п. Мадагиз при проведении работ произошёл взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погиб один азербайджанский офицер, ещё четыре сотрудника МЧС Карабаха получили ранения различной степени тяжести.

Российского военного доставили в госпиталь в Баку, где ему оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

«Совместные группы, созданные по инициативе командования российскими миротворческими силами для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Все найденные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что более 2,3 тыс. беженцев вернулись из Армении в свои дома в Карабахе.

17 ноября в Международном комитете Красного Креста сообщили, что стороны в Карабахе обменялись телами 200 погибших.