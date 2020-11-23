За сутки в Карабах вернулись более 2,3 тысячи беженцев

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Более 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.
За сутки в Карабах вернулись более 2,3 тысячи беженцев
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — приводит ТАСС слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе.

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