Российские сапёры начали гуманитарное разминирование в Карабахе

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Сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе.
Российские сапёры начали гуманитарное разминирование в Карабахе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня сапёры приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента», — приводит ТАСС слова начальника инженерной службы воинского контингента России подполковника Павла Паутова.

Отмечается, что гуманитарное разминирование производится по заявкам администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.

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