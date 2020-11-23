Российские сапёры начали гуманитарное разминирование в Карабахе

Сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе.

«С сегодняшнего дня сапёры приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента», — приводит ТАСС слова начальника инженерной службы воинского контингента России подполковника Павла Паутова.

Отмечается, что гуманитарное разминирование производится по заявкам администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.