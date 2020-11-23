Отряды Минобороны России примут участие в разминировании в Карабахе

Отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Доставлено более 100 военнослужащих центра, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортёры и бронеавтомобили», — приводит заявление ТАСС.

После прибытия в Карабах военнослужащие приступят к инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов с применением расчётов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и российского лидера Владимира Путина за восстановление мира в регионе.