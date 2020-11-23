Отряды Минобороны России примут участие в разминировании в Карабахе

Короткая ссылка
Отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Доставлено более 100 военнослужащих центра, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортёры и бронеавтомобили», — приводит заявление ТАСС.

После прибытия в Карабах военнослужащие приступят к инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов с применением расчётов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и российского лидера Владимира Путина за восстановление мира в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить