Президент МККК заявил об обмене телами погибших в Карабахе

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

«Что касается извлечения тел погибших, то я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, уже обменялись 200 телами», — цитирует РИА Новости Маурера.

Он назвал приоритетами деятельности МККК в Карабахе помощь перемещённому населению, извлечение тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.

14 ноября в Баку заявили, что Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Карабахе военных при посредничестве российских миротворцев.