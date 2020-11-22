Франция окажет помощь пострадавшему в Карабахе армянскому населению

Французские власти объявили о начале реализации программы оказания широкой помощи армянам, пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил официальный представитель французского МИД.

«По указанию президента Франции Эммануэля Макрона и министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана Франция начинает осуществлять структурированные усилия, направленные на оказание помощи армянскому населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе», — заявили в Париже.

Отмечается, что для оказания помощи во Франции будут мобилизованы государственные структуры, ассоциации солидарности с Арменией и гуманитарные организации.

Ранее главы МИД Армении и Франции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.