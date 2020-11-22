Главы МИД Армении и Франции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Главы МИД Армении и Франции Ара Айвазян и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

«Министры иностранных дел обменялись мнениями о событиях в регионе после прекращения огня 9 ноября, событиях после совместного заявления о размещении миротворцев в Арцахе. Было упомянуто гуманитарное положение, созданное турецко-азербайджанской агрессией в Арцахе, и шаги, предпринятые для её решения», — говорится в пресс-релизе.

Армянский министр особо отметил роль международного сообщества в восстановлении нормальной жизни жителей Карабаха.

В ходе разговора министры также заявили о приверженности сохранению историко-культурных памятников региона.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трёхстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Армения заявила о приверженности соглашению по Карабаху.