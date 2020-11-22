Главы МИД Армении и Франции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
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«Министры иностранных дел обменялись мнениями о событиях в регионе после прекращения огня 9 ноября, событиях после совместного заявления о размещении миротворцев в Арцахе. Было упомянуто гуманитарное положение, созданное турецко-азербайджанской агрессией в Арцахе, и шаги, предпринятые для её решения», — говорится в пресс-релизе.
Армянский министр особо отметил роль международного сообщества в восстановлении нормальной жизни жителей Карабаха.
В ходе разговора министры также заявили о приверженности сохранению историко-культурных памятников региона.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трёхстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Армения заявила о приверженности соглашению по Карабаху.