Главы МИД Армении и Франции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Короткая ссылка
Главы МИД Армении и Франции Ара Айвазян и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
Главы МИД Армении и Франции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
  • © REUTERS/Stringer

«Министры иностранных дел обменялись мнениями о событиях в регионе после прекращения огня 9 ноября, событиях после совместного заявления о размещении миротворцев в Арцахе. Было упомянуто гуманитарное положение, созданное турецко-азербайджанской агрессией в Арцахе, и шаги, предпринятые для её решения», — говорится в пресс-релизе.

Армянский министр особо отметил роль международного сообщества в восстановлении нормальной жизни жителей Карабаха.

В ходе разговора министры также заявили о приверженности сохранению историко-культурных памятников региона.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трёхстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Армения заявила о приверженности соглашению по Карабаху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить