Алиев прокомментировал реакцию США и Франции на заявление по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с межведомственной делегацией из России заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трёхстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

«Мы рады тому, что другие члены Минской группы (США и Франция. — RT), которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили своё отношение, позитивное отношение к тексту заявления», — приводит его слова Азербайджанское государственное информационное агентство.

По его словам, в Баку «были вправе ожидать от указанных стран более оперативной реакции» на совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении.

Ранее Алиев на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу назвал трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху «точкой в многолетнем противостоянии».

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за активное участие в подготовке этого документа.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.