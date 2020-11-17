США приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

Соединённые Штаты приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«США приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. С самого начала недавних боевых действий Соединённые Штаты призывали к прекращению насилия и осуждали военную эскалацию, которая привела к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения», — говорится в письменном заявлении Помпео.

Также американская сторона предоставила гуманитарную помощь в размере $5 млн для поддержки деятельности Международного комитета Красного Креста и других организаций-партнёров по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате конфликта.

Ранее стало известно, что дипломаты из США и Франции в среду, 18 ноября, будут в Москве для обсуждения нагорнокарабахского конфликта.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.